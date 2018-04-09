Под Воронежем частично затопило мост на автодороге Рамонь — Ступино

Источник: РИА "Воронеж"

Уровень воды в реке Воронеж в Рамонском районе поднялся на 1,35 м по данным на 8:20 понедельника, 9 апреля. Спасатели уточнили, что один из низководных мостов на автодороге между райцентром и селом Ступино частично ушел под воду. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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Возникли проблемы с движением легкового автотранспорта. Проезд будет закрыт, когда вода поднимется на 1,40 м. На ступинском мосту дежурят спасатели сельской добровольной пожарной команды. Руководитель подразделения Василий Барабаш перевозит людей с берега на берег в специально оборудованной тележке колесного трактора.

— Две легковушки, водители которых попытались проехать по опасному участку, несмотря на предупреждение, «захлебнулись». Мы отбуксировали их в безопасное место, Водители «ГАЗелей», которые доставляют рабочих на предприятие ГК «Заречное», расположенное на территории Ступинского сельского поселения, рисковать не стали. Пассажиров высадили у моста. Перевез людей на противоположный берег, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Василий Барабаш.