Задержан водитель, насмерть сбивший двух женщин в Тулунском районе

Полицейским удалось по горячим следам задержать водителя, который ранним утром, 9 апреля сбил двух женщин 51 и 55 лет в селе Гуран Тулунского района. Напомним, в момент наезда они шли по обочине вдоль дороги. Не оказав пешеходам помощи, лихач скрылся, а пострадавшие от тяжелых полученных травм скончались еще до приезда врачей.

— Нарушителем оказался 28-летний местный житель. По предварительной информации он сел за руль своей «Тойоты Премио» пьяным. Сейчас проводится проверка, мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.