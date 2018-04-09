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14:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Задержан водитель, насмерть сбивший двух женщин в Тулунском районе

Нарушитель сел за руль пьяным.

Полицейским удалось по горячим следам задержать водителя, который ранним утром, 9 апреля сбил двух женщин 51 и 55 лет в селе Гуран Тулунского района. Напомним, в момент наезда они шли по обочине вдоль дороги. Не оказав пешеходам помощи, лихач скрылся, а пострадавшие от тяжелых полученных травм скончались еще до приезда врачей.

— Нарушителем оказался 28-летний местный житель. По предварительной информации он сел за руль своей «Тойоты Премио» пьяным. Сейчас проводится проверка, мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские дают грустную статистику. С начала этого года, инспекторы ГИБДД поймали уже 56 водителей, которые оставляли место ДТП. Чтобы избежать трагических случаев на дороге, оперативники еще раз просят водителей ни в коем случае не садиться за руль пьяными и соблюдать все правила дорожного движения.

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