В Челябинске задержали грабителей в медицинских масках
В Челябинске задержали грабителей в медицинских масках. Они совершили налет на салон сотовой связи. Воры задержаны по «горячим следам».
В Челябинске задержали грабителей в медицинских масках. Они совершили налет на салон сотовой связи. Воры задержаны по «горячим следам».
8 апреля на пульт централизованной охраны войск национальной гвардии России поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта — продуктового магазина, расположенного по улице 1-й Пятилетки.
«К оперативно прибывшему наряду группы задержания обратилась продавец организации. Женщина пояснила, что увидела, как трое неизвестных граждан в медицинских масках взломали входную дверь находящегося рядом салона сотовой связи, и вынесли из него несколько коробок домашней техники. Также сотрудникам Росгвардии она указала направление, в котором скрылись злоумышленники и их приметы», — сообщили в
Во дворе соседнего жилого дома росгвардейцы заметили схожих по приметам молодых людей с похищенным имуществом в руках, которые при виде стражей правопорядка попытались убежать, скинув при этом на землю гаечный ключ, перчатки и медицинские маски.
Беглецы были задержаны. Ими оказались двое двадцатилетних челябинцев и один житель села Халитова.
На место вызвана
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
По предварительным данным из салона сотовой связи похищена портативная акустика, аксессуары для мобильных устройств и два планшетных компьютера.
Сумма ущерба устанавливается.
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