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14:14 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске задержали грабителей в медицинских масках

В Челябинске задержали грабителей в медицинских масках. Они совершили налет на салон сотовой связи. Воры задержаны по «горячим следам».

8 апреля на пульт централизованной охраны войск национальной гвардии России поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта — продуктового магазина, расположенного по улице 1-й Пятилетки.

«К оперативно прибывшему наряду группы задержания обратилась продавец организации. Женщина пояснила, что увидела, как трое неизвестных граждан в медицинских масках взломали входную дверь находящегося рядом салона сотовой связи, и вынесли из него несколько коробок домашней техники. Также сотрудникам Росгвардии она указала направление, в котором скрылись злоумышленники и их приметы», — сообщили в пресс-лужбе Росгвардии.

Во дворе соседнего жилого дома росгвардейцы заметили схожих по приметам молодых людей с похищенным имуществом в руках, которые при виде стражей правопорядка попытались убежать, скинув при этом на землю гаечный ключ, перчатки и медицинские маски.

Беглецы были задержаны. Ими оказались двое двадцатилетних челябинцев и один житель села Халитова.

На место вызвана следственно-оперативная группа. Задержанные граждане переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По предварительным данным из салона сотовой связи похищена портативная акустика, аксессуары для мобильных устройств и два планшетных компьютера.

Сумма ущерба устанавливается.

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