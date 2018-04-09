Прокуратура огласила срок заключения для бывшего ректора СибАДИ
В Первомайском райсуде продолжаются прения сторон по делу бывшего ректора СибАДИ Владимира Кирничного.
В Первомайском райсуде продолжаются прения сторон по делу бывшего ректора СибАДИ Владимира Кирничного.
По данным обвинения, руководитель вуза искусственно начислял дополнительные выплаты ряду сотрудников, затем деньги обналичивались и возвращались ректору. Коллегам объясняли, что средства нужны на представительские расходы, не предусмотренные бюджетом СибАДИ. Таким образом обвиняемый получил свыше 4 млн рублей.
Как сообщает «Первый городской телеканал», гособвинитель Максим Огарь запросил для Кирничного 5 лет лишения свободы на общем режиме, а также штраф в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на три года.
Подсудимый вину не признал — по утверждению адвокатов, махинации могли быть делом рук главного бухгалтера Светланы Литвиновой, а ректор о них даже не подозревал, формально расписываясь в приказах на выплату премий.
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