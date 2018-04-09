В Горячем Ключе пропала 15-летняя девочка
Школьница ушла из дома в воскресенье вечером и до сих пор не вернулась.
Школьница ушла из дома в воскресенье вечером и до сих пор не вернулась.
15-летняя Анна Дьячкова ушла из дома 8 апреля в 19:00 и до настоящего времени не вернулась и на связь не выходила, сообщают в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
На Анне были кепка черного цвета, олимпийка темного цвета не по размеру, юбка черного цвета по длине олимпийки, белые кеды. При себе у девочки был телефон Nokia.
Всех, кто
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