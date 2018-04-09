В Горячем Ключе пропала 15-летняя девочка

Источник: ГТРК «Кубань»

15-летняя Анна Дьячкова ушла из дома 8 апреля в 19:00 и до настоящего времени не вернулась и на связь не выходила, сообщают в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На Анне были кепка черного цвета, олимпийка темного цвета не по размеру, юбка черного цвета по длине олимпийки, белые кеды. При себе у девочки был телефон Nokia.