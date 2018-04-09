Спасатели сняли с льдины 17 рыбаков в Выборгском районе

Инцидент произошел накануне, 8 апреля, в районе поселка Приветнинское. Один из рыбаков провалился под лед. На месте происшествия работали спасатели ПСП «Берег» — Санкт-Петербургского ПСО — филиала Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда.