Спасатели сняли с льдины 17 рыбаков в Выборгском районе
Спасатели сняли с оторвавшейся льдины в Выборгском районе Ленинградской области 17 рыбаков, сообщается в группе «Северо-Западный РПСО» соцсети «ВКонтакте».
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Спасатели сняли с оторвавшейся льдины в Выборгском районе Ленинградской области 17 рыбаков, сообщается в группе «Северо-Западный РПСО» соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел накануне, 8 апреля, в районе поселка Приветнинское. Один из рыбаков провалился под лед. На месте происшествия работали спасатели ПСП «Берег» —
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