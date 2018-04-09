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13:55 (мск), источник: ivbg.ru

Спасатели сняли с льдины 17 рыбаков в Выборгском районе

Спасатели сняли с оторвавшейся льдины в Выборгском районе Ленинградской области 17 рыбаков, сообщается в группе «Северо-Западный РПСО» соцсети «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел накануне, 8 апреля, в районе поселка Приветнинское. Один из рыбаков провалился под лед. На месте происшествия работали спасатели ПСП «Берег» — Санкт-Петербургского ПСО — филиала Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда.

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