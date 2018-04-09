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16:17 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи СК возбудил уголовное дело по факту химического загрязнения почвы

Следственный комитет установил, что с августа 2016 года по июнь 2017 года неустановленный работник индивидуального предпринимателя размещал и хранил (с нарушением установленных правил) опасные отходы на субарендуемом земельном участке в Адлерском районе Сочи.

Лицензии на осуществление деятельности по сбору и транспортировке подобных отходов у подозреваемого не было. Данные лабораторного анализа показали превышение концентрации металлов и нефтепродуктов на указанном участке, а также прилегающей к нему территории. Ущерб от химического загрязнения почвы был оценен в сумму более 600 тыс. рублей.

По факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ), возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства данного преступления и личность человека, причастного к его совершению. В рамках расследования будет проведена экологическая экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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