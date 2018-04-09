В Сочи СК возбудил уголовное дело по факту химического загрязнения почвы

Лицензии на осуществление деятельности по сбору и транспортировке подобных отходов у подозреваемого не было. Данные лабораторного анализа показали превышение концентрации металлов и нефтепродуктов на указанном участке, а также прилегающей к нему территории. Ущерб от химического загрязнения почвы был оценен в сумму более 600 тыс. рублей.
По факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды (ч. 2 ст. 247 УК РФ), возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства данного преступления и личность человека, причастного к его совершению. В рамках расследования будет проведена экологическая экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.