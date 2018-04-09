В Сочи СК возбудил уголовное дело по факту химического загрязнения почвы

Лицензии на осуществление деятельности по сбору и транспортировке подобных отходов у подозреваемого не было. Данные лабораторного анализа показали превышение концентрации металлов и нефтепродуктов на указанном участке, а также прилегающей к нему территории. Ущерб от химического загрязнения почвы был оценен в сумму более 600 тыс. рублей.