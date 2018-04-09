Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Оксана Акиньшина показала младшую дочь
Вид жены лидера КНДР вызвал бурное обсуждение в западных СМИ
Кэтрин Зета-Джонс с красавицей-дочкой блистали на показе
Семь дней радости: о чем не забыть на пасхальной неделеУ православных наступила Светлая пасхальная неделя, когда вместо привычного «Привет!» говорят «Христос воскрес!» и отменяются все посты
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото)
Как рожали на Руси 150 лет назад
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Российская актриса Волчкова умерла на 48 году жизни - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Кэтрин Зета-Джонс с красавицей-дочкой блистали на показе
65-летняя Елена Степаненко рассказала, как похудела на 46 кг
Муж Меньшовой заговорил о тяжелом расставании с женой - СМИ
СМИ: Скрипаль разрушила план Лондона очернить РФ
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
14:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Фура сгорела на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Пламя уничтожило кабину КамАЗа за считанные минуты.

Источник: Комсомольская правда

Грузовик загорелся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде днем в понедельник, 9 апреля 2018 года. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия.

— Фура загорелась возле университета имени Лобачевского. За считанные минуты всю кабину КамАЗа охватило пламя, шел густой черный дым. Было очень страшно — мало ли, взорвется, — поделилась с «Комсомольской правдой» — Нижний Новгород студентка Екатерина Костина, ставшая свидетельницей пожара.

В настоящее время пожар ликвидирован. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, пожилая пара — 82-летний мужчина и 79-летняя женщина — погибли на пожаре в многоквартирном доме в Борском районе. Еще 20 человек были эвакуированы из горящего дома по лестничным маршам, а троих пришлось спасать с помощью специальных масок.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Эдита Пьеха рассказала «КП», почему попросила журналистов купить лекарства
Подумать только! Нервные клетки восстанавливаются
Медведев: РФ оставляет за собой право ответить на санкции США
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Девушка спасла белку с помощью популярной песни
Российские фондовые индексы обвалились после новых санкций США
Израиль нанес новый удар по целям в Сирии
Прибыльное тело. Как преступники зарабатывают на сексе
Последний профессионал. Почему в СССР так любили Бельмондо
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь