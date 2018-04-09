Фура сгорела на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
Пламя уничтожило кабину КамАЗа за считанные минуты.
Пламя уничтожило кабину КамАЗа за считанные минуты.
Грузовик загорелся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде днем в понедельник, 9 апреля 2018 года. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия.
— Фура загорелась возле университета имени Лобачевского. За считанные минуты всю кабину КамАЗа охватило пламя, шел густой черный дым. Было очень страшно — мало ли, взорвется, — поделилась с «Комсомольской правдой» — Нижний Новгород студентка Екатерина Костина, ставшая свидетельницей пожара.
В настоящее время пожар ликвидирован. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, пожилая пара — 82-летний мужчина и 79-летняя женщина — погибли на пожаре в многоквартирном доме в Борском районе. Еще 20 человек были эвакуированы из горящего дома по лестничным маршам, а троих пришлось спасать с помощью специальных масок.
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