Фура сгорела на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Источник: Комсомольская правда

Грузовик загорелся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде днем в понедельник, 9 апреля 2018 года. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия.

— Фура загорелась возле университета имени Лобачевского. За считанные минуты всю кабину КамАЗа охватило пламя, шел густой черный дым. Было очень страшно — мало ли, взорвется, — поделилась с «Комсомольской правдой» — Нижний Новгород студентка Екатерина Костина, ставшая свидетельницей пожара.

В настоящее время пожар ликвидирован. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.