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14:21 (мск), источник: РИА Новости

Семьям погибших в ДТП с поездом в Крыму выплатят по миллиону рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Семьи граждан России, погибших в ДТП с электропоездом и автобусом в Крыму, получат по миллиону рублей, сообщил журналистам председатель комиссии по расследованию ЧП, вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

Источник: РИА Новости

В воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, пять человек (трое граждан РФ, два — гражданина Украины) в автобусе погибли, семеро пострадали. Госпитализированы были трое, в том числе два гражданина Украины.

«Было проведено заседание комиссии, определено, что семьям погибших будет выплачиваться по миллиону рублей, пострадавшим — по 400 тысяч рублей», — сказал Михайличенко. Он добавил, что компенсации будут выплачены только гражданам России. При этом бесплатная медицинская помощь оказывается всем пострадавшим без исключения, вне зависимости от гражданства.

Средства будут выделены из резервного фонда республики, добавил вице-премьер. Он также напомнил, что по факту ДТП возбуждено два уголовных дела — следователями и МВД республики.

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