Семьям погибших в ДТП с поездом в Крыму выплатят по миллиону рублей

Источник: РИА Новости

В воскресенье под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск. По данным ГИБДД, пять человек (трое граждан РФ, два — гражданина Украины) в автобусе погибли, семеро пострадали. Госпитализированы были трое, в том числе два гражданина Украины.

«Было проведено заседание комиссии, определено, что семьям погибших будет выплачиваться по миллиону рублей, пострадавшим — по 400 тысяч рублей», — сказал Михайличенко. Он добавил, что компенсации будут выплачены только гражданам России. При этом бесплатная медицинская помощь оказывается всем пострадавшим без исключения, вне зависимости от гражданства.