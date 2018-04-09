Потерявшиеся в горах Манского района туристы спасены
Никто из них не пострадал.
Никто из них не пострадал.
Сегодня полицейские сообщили, что трое туристов самостоятельно спустились с горы Аргыджек в окрестностях поселка Жайма в Манского района. Никто из них не пострадал.
Напомним, накануне группа туристов забралась на гору — на расстоянии 130 км от районного центра села Шалинское. В это время поднялась метель, и туристы потеряли ориентир. Они не смогли отыскать тропу, по которой поднялись на гору.
На поиски незамедлительно отправились полицейские, а также группа спасателей. Чуть позже одной туристке удалось спуститься с горы Аргыджек. Она рассказала, что там остались две женщины и мужчина. Найти дорогу они также смогли сами. Помощь спасателей никому не потребовалась.
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