Потерявшиеся в горах Манского района туристы спасены

Сегодня полицейские сообщили, что трое туристов самостоятельно спустились с горы Аргыджек в окрестностях поселка Жайма в Манского района. Никто из них не пострадал.

Напомним, накануне группа туристов забралась на гору — на расстоянии 130 км от районного центра села Шалинское. В это время поднялась метель, и туристы потеряли ориентир. Они не смогли отыскать тропу, по которой поднялись на гору.