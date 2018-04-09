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14:49 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинской области после госпитализации школьников создали штаб

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр — РИА Новости. Оперативный штаб по выяснению причин госпитализации более 10 школьников создан в Нагайбакском районе Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.

Источник: РИА Новости

По данным следствия, 6 апреля из школы в Нагайбакском районе были госпитализированы 13 детей в возрасте от 7 до 15 лет с жалобами на ухудшение самочувствия. По данному факту следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Кроме того, свою проверку организовала прокурора области.

«В Нагайбакском районе создан оперативный штаб под руководством главы района Виталия Гайсина, который устанавливает причины госпитализации школьников. В состав штаба также вошли представители районных управлений образования и здравоохранения, прокуратуры, следствия. В настоящее время школа закрыта, дети находятся на дистанционном обучении. В лечебном учреждении остаются двое детей, у которых диагностировано ОРВИ», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что все остальные, кто находился в лечебном учреждении, выписаны домой.

В настоящее время «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области» взял все необходимые пробы, в том числе воздуха и воды, добавила представитель райадминистрации. Пробы воздуха, как отмечал ранее министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, соответствуют нормативам.

Как добавили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона, ЧП в школе произошло в пятницу, 6 апреля, когда там проходила линейка. Именно на линейке некоторые учащиеся пожаловались на ухудшение самочувствия.

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В Челябинской области после госпитализации школьников создали штаб
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