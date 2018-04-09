Директора УК «Гарант» отправили под домашний арест

9 апреля в Кировском районном суде избрали меру пресечения директору управляющей компании «Гарант». Он будет два месяца находиться под домашним арестом, сообщили «Новостям Перми» в суде.

Напомним, 2 апреля с дома по ул. Маршала Рыбалко, 111 на коляску с ребенком упала глыба льда. Девочка скончалась в больнице 4 апреля. По данному факту было возбуждено уголовное дело.