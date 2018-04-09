Директора УК «Гарант» отправили под домашний арест
Мужчина возглавляет управляющую компанию, обслуживающую дом на ул. Маршала Рыбалко, 111, с которого на девятимесячную девочку упала глыба льда.
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Мужчина возглавляет управляющую компанию, обслуживающую дом на ул. Маршала Рыбалко, 111, с которого на девятимесячную девочку упала глыба льда.
9 апреля в Кировском районном суде избрали меру пресечения директору управляющей компании «Гарант». Он будет два месяца находиться под домашним арестом, сообщили «Новостям Перми» в суде.
Напомним, 2 апреля с дома по ул. Маршала Рыбалко, 111 на коляску с ребенком упала глыба льда. Девочка скончалась в больнице 4 апреля. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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