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15:05 (мск), источник: Новости Перми

Директора УК «Гарант» отправили под домашний арест

Мужчина возглавляет управляющую компанию, обслуживающую дом на ул. Маршала Рыбалко, 111, с которого на девятимесячную девочку упала глыба льда.

9 апреля в Кировском районном суде избрали меру пресечения директору управляющей компании «Гарант». Он будет два месяца находиться под домашним арестом, сообщили «Новостям Перми» в суде.

Напомним, 2 апреля с дома по ул. Маршала Рыбалко, 111 на коляску с ребенком упала глыба льда. Девочка скончалась в больнице 4 апреля. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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