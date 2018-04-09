В Башкирии мужчина с ножом напал на продавца продуктового магазина
В Октябрьском мужчина, вооружившись ножом, ограбил продуктовый магазин. Об этом сообщает МВД по РБ.
В Октябрьском мужчина, вооружившись ножом, ограбил продуктовый магазин. Об этом сообщает МВД по РБ.
Заявление о разбойном нападении поступило от продавца магазина.
— По словам потерпевшей, в день ограбления около 22.00 часов в магазин зашел парень в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил в долг дать ему бутылку пива, объясняя тем, что ранее он так уже так делал, потому что водитель магазина его знакомый и тот давал ему спиртное в долг. Продавец спокойно объяснила молодому человеку, что она ничего в долг ему давать не будет. Разозлившийся покупатель перепрыгнул через прилавок и, вытащив нож из кармана, оттолкнул испуганную сотрудницу. Злоумышленник открыл кассу и вытащил все деньги — около 6,5 тысяч рублей. Преступник скрылся, а девушка вызвала полицию, — рассказали в ведомстве.
Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника. Им оказался 27-летний местный житель. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело (ч.2 ст. 162 УК РФ).
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