В Башкирии мужчина с ножом напал на продавца продуктового магазина

— По словам потерпевшей, в день ограбления около 22.00 часов в магазин зашел парень в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил в долг дать ему бутылку пива, объясняя тем, что ранее он так уже так делал, потому что водитель магазина его знакомый и тот давал ему спиртное в долг. Продавец спокойно объяснила молодому человеку, что она ничего в долг ему давать не будет. Разозлившийся покупатель перепрыгнул через прилавок и, вытащив нож из кармана, оттолкнул испуганную сотрудницу. Злоумышленник открыл кассу и вытащил все деньги — около 6,5 тысяч рублей. Преступник скрылся, а девушка вызвала полицию, — рассказали в ведомстве.