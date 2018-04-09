В Новокубанском районе мужчина насмерть сбил пешехода

По предварительным данным, около четырех часов утра 42-летний мужчина за рулем Lada Largus не заметил пешехода, который шел в попутном направлении и сбил его. От полученных травм он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

— Личность погибшего пока не установлена, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Тихорецком районе «Газель» насмерть сбила восьмилетнюю девочку. 24-летний парень на грузовике не успел быстро среагировать и сбил переходящего дорогу ребенка.