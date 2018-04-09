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15:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новокубанском районе мужчина насмерть сбил пешехода

Смертельная авария случилась 8 апреля на подъезде к центральной усадьбе «Ленинский путь».

По предварительным данным, около четырех часов утра 42-летний мужчина за рулем Lada Largus не заметил пешехода, который шел в попутном направлении и сбил его. От полученных травм он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

— Личность погибшего пока не установлена, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Тихорецком районе «Газель» насмерть сбила восьмилетнюю девочку. 24-летний парень на грузовике не успел быстро среагировать и сбил переходящего дорогу ребенка.

— В результате ДТП восьмилетняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась по дороге в больницу, — сообщила «Комсомольской правде — Кубань» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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