В Новокубанском районе мужчина насмерть сбил пешехода
Смертельная авария случилась 8 апреля на подъезде к центральной усадьбе «Ленинский путь».
Смертельная авария случилась 8 апреля на подъезде к центральной усадьбе «Ленинский путь».
По предварительным данным, около четырех часов утра 42-летний мужчина за рулем Lada Largus не заметил пешехода, который шел в попутном направлении и сбил его. От полученных травм он скончался на месте
— Личность погибшего пока не установлена, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Тихорецком районе «Газель» насмерть сбила восьмилетнюю девочку. 24-летний парень на грузовике не успел быстро среагировать и сбил переходящего дорогу ребенка.
— В результате ДТП восьмилетняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась по дороге в больницу, — сообщила «Комсомольской правде — Кубань» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
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