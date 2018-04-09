В центре Воронежа в салоне красоты произошел пожар
Огонь тушили 18 спасателей.
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Огонь тушили 18 спасателей.
Сотрудников экстренных служб вызвали работники салона красоты на улице Студенческая в понедельник, 9 апреля, сообщила
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 10:20, пожар ликвидировали уже в 10:30. Огонь повредил вентиляцию на площади 1 кв. м.
Из сотрудников и посетителей салона никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
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