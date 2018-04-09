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14:56 (мск), источник: БЕЛТА

В Кобрине пьяный водитель протаранил автомобиль ГАИ и еще две легковушки

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине пьяный водитель протаранил три автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

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Случай произошел 8 апреля около 19.30. Во время патрулирования внимание инспекторов привлек «Ауди А4». Заметив служебную машину ГАИ, водитель резко изменил направление движения. С включенными проблесковыми маячками правоохранители последовали за ускоряющимся авто.

Нарушитель пытался скрыться во дворах. Когда автомобили поравнялись, водитель «Ауди» намеренно врезался в правый бок патрульной машины. Кроме того, при задержании он оказал стражам порядка сопротивление, повредил еще две легковушки, въехал в железобетонное ограждение.

Как выяснилось, за рулем находился местный житель. От прохождения освидетельствования он отказался. В отношении мужчины составлены шесть протоколов по ч.6 и ч.7 ст. 18.14 (нарушение требований дорожной разметки и правил маневрирования), ч.8 ст. 18.14 (нарушение правил обгона), ч.1 ст. 18.16 (вождение в состоянии опьянения), ч.3 ст. 18.21 (невыполнение неоднократных требований об остановке, повлекшее преследование), ч.5 ст. 18.22 (нарушение иных ПДД) и ч.4 ст. 23 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей) КоАП.

Нарушителю 10 апреля исполнится 32 года. Свой день рождения он встретит в изоляторе временного содержания, где дожидается судебного заседания.

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