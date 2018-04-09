В Ташкенте на проезжей части обвалился асфальт

Сегодня проблема устранена, сообщает пресс-служба хокимията города.

Вчера, как отмечали очевидцы, на второй и третьей полосе дороги по улице Коратош столицы образовались огромные ямы. Во избежание аварий участок оградили пустыми ящиками и ветками и сразу на дороге образовались километровые автомобильные пробки.

Асфальт прокладывали в прошлом году, сказали в пресс-службе ташкентского хокимията. Ремонт дорог делают раз в год, асфальтируют «ямочно». А каждые пять лет планово должно меняться покрытие дорог столицы — каждый квартал определенный район по списку.