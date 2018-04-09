В Ташкенте на проезжей части обвалился асфальт
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Шайхантахурском районе столицы рядом с
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Шайхантахурском районе столицы рядом с
Сегодня проблема устранена, сообщает
Вчера, как отмечали очевидцы, на второй и третьей полосе дороги по улице Коратош столицы образовались огромные ямы. Во избежание аварий участок оградили пустыми ящиками и ветками и сразу на дороге образовались километровые автомобильные пробки.
Асфальт прокладывали в прошлом году, сказали в
По какой причине произошел обвал дороги в этот раз, в хокимияте не сообщают. По некоторым слухам прорвало трубу. «Но на данный момент дорога приведена в порядок, на этом участке пробок нет», — заявляют власти.
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