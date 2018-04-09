В Волгограде капремонт двух домов закончился делом о мошенничестве

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, фонд капитального ремонта заключил договор с подрядной организацией на капитальный ремонт домов № 117 и 119 по проспекту Ленина.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что во время ремонта кровли были завышены объемы выполненных работ, а некоторые необходимые виды работ были выполнены лишь на бумаге. В частности, несмотря на предусмотренные и оплаченные по контракту работы фактически не установлены защитные устройства на вентиляционные шахты, отсутствуют металлические ограждения крыш и так далее. Более того, при ремонте использовались низкокачественные строительные материалы по завышенной стоимости.