В Волгограде капремонт двух домов закончился делом о мошенничестве
В Волгограде по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
В Волгограде по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, фонд капитального ремонта заключил договор с подрядной организацией на капитальный ремонт домов № 117 и 119 по проспекту Ленина.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что во время ремонта кровли были завышены объемы выполненных работ, а некоторые необходимые виды работ были выполнены лишь на бумаге. В частности, несмотря на предусмотренные и оплаченные по контракту работы фактически не установлены защитные устройства на вентиляционные шахты, отсутствуют металлические ограждения крыш и так далее. Более того, при ремонте использовались низкокачественные строительные материалы по завышенной стоимости.
Сумма причиненного фонду капремонта ущерба составила порядка полумиллиона рублей. Расследованием уголовного дела занимается отдел полиции № 2.
Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда на контроль.
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