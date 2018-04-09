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16:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде капремонт двух домов закончился делом о мошенничестве

В Волгограде по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, фонд капитального ремонта заключил договор с подрядной организацией на капитальный ремонт домов № 117 и 119 по проспекту Ленина.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что во время ремонта кровли были завышены объемы выполненных работ, а некоторые необходимые виды работ были выполнены лишь на бумаге. В частности, несмотря на предусмотренные и оплаченные по контракту работы фактически не установлены защитные устройства на вентиляционные шахты, отсутствуют металлические ограждения крыш и так далее. Более того, при ремонте использовались низкокачественные строительные материалы по завышенной стоимости.

Сумма причиненного фонду капремонта ущерба составила порядка полумиллиона рублей. Расследованием уголовного дела занимается отдел полиции № 2.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда на контроль.

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