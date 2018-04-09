В Могилеве 14-летняя девушка врезалась в столб
С подростком ехала и 18-летняя девушка, которая тоже пострадала.
С подростком ехала и 18-летняя девушка, которая тоже пострадала.
Авария произошла в минувшее воскресенье, 8 апреля, в Могилеве. Жительница агрогородка Романовичи Могилевского района была за рулем скутера «Stels Stag2» без мотошлема. На закруглении дороги вправо школьница не справилась с управлением, выехала на левую по ходу движения обочину, где врезалась в световую опору.
Девочку доставили с телесными повреждениями в реанимационное отделение больницы, сообщает МВД. Ехавшая с ней 18-летняя могилевчанка госпитализирована в травматологическое отделение больницы. К слову, эта девушка была в мотошлеме.
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