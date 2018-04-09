В Могилеве 14-летняя девушка врезалась в столб

Авария произошла в минувшее воскресенье, 8 апреля, в Могилеве. Жительница агрогородка Романовичи Могилевского района была за рулем скутера «Stels Stag2» без мотошлема. На закруглении дороги вправо школьница не справилась с управлением, выехала на левую по ходу движения обочину, где врезалась в световую опору.