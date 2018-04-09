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15:20 (мск), источник: Новости Перми

В Перми без вести пропал мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера

Днем 5 апреля Андрей Серафимович Лапин 1963 года рождения ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Пермяков просят поделиться информацией о мужчине.

Источник: Новости Перми

По данным полиции, на вид Андрею Лапину 55 лет, рост 160 сантиметров. Он худощавый, сутулится, плечи опущенные. Лицо мужчины бледное, волосы седые, не разговаривает, страдает болезнью Альцгеймера.

Пропавший пермяк был одет в черную шапку, темно-серую куртку, темные брюки, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 241−36−40; 229−06−40 или 229−28−53, 89124837566, 02.

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