В Перми без вести пропал мужчина, страдающий болезнью Альцгеймера
Днем 5 апреля Андрей Серафимович Лапин 1963 года рождения ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Пермяков просят поделиться информацией о мужчине.
Днем 5 апреля Андрей Серафимович Лапин 1963 года рождения ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Пермяков просят поделиться информацией о мужчине.
По данным полиции, на вид Андрею Лапину 55 лет, рост 160 сантиметров. Он худощавый, сутулится, плечи опущенные. Лицо мужчины бледное, волосы седые, не разговаривает, страдает болезнью Альцгеймера.
Пропавший пермяк был одет в черную шапку,
Всех, кому
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