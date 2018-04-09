Школьника убило током в Егорлыкском районе
10-летнего школьника убило током в Егорлыкском районе Ростовской области.
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10-летнего школьника убило током в Егорлыкском районе Ростовской области.
Как сообщает следственное управление СКР по региону, инцидент произошел 8 апреля в поселке Роговском.
По предварительным данным, мальчик залез на крышу сельскохозяйственного склада и дотронулся рукой до высоковольтного кабеля.
От полученного поражения электрическим током ребенок скончался в больнице.
В настоящее время по факту инцидента начата доследственная проверка.
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