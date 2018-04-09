В Волгоградской области из-за паводка из домов отселили около 350 человек
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Волгоградской области почти 350 человек отселены
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Волгоградской области почти 350 человек отселены
Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля
«В настоящее время отселено 346 человек. В пунктах временного размещения находится 32 человека, из них 11 детей. Это, в основном, в Новоаннинском районе. Все пункты временного размещения обеспечены всем необходимым. В настоящее время жителям оказывается помощь», — сказал Бочеров.
По его словам, правопорядок обеспечивают усиленные наряды полиции, казаков, добровольцев и дружинников. Бочаров отметил, что в зоне паводковой ситуации правонарушений за это время практически не выявлено.
Он также добавил, что осуществляется перегруппировка сил и средств в целях оказания помощи жителям наиболее пострадавших населенных пунктов. Сил и средств достаточно.
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