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15:41 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области из-за паводка из домов отселили около 350 человек

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Волгоградской области почти 350 человек отселены из-за паводка, 32 человека, 11 из которых — дети, остаются в пунктах временного размещения, они обеспечены всем необходимым, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор региона Андрей Бочаров.

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всего региона был введен режим чрезвычайной ситуации.

«В настоящее время отселено 346 человек. В пунктах временного размещения находится 32 человека, из них 11 детей. Это, в основном, в Новоаннинском районе. Все пункты временного размещения обеспечены всем необходимым. В настоящее время жителям оказывается помощь», — сказал Бочеров.

По его словам, правопорядок обеспечивают усиленные наряды полиции, казаков, добровольцев и дружинников. Бочаров отметил, что в зоне паводковой ситуации правонарушений за это время практически не выявлено.

Он также добавил, что осуществляется перегруппировка сил и средств в целях оказания помощи жителям наиболее пострадавших населенных пунктов. Сил и средств достаточно.

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