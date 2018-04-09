В Волгоградской области из-за паводка из домов отселили около 350 человек

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всего региона был введен режим чрезвычайной ситуации.

«В настоящее время отселено 346 человек. В пунктах временного размещения находится 32 человека, из них 11 детей. Это, в основном, в Новоаннинском районе. Все пункты временного размещения обеспечены всем необходимым. В настоящее время жителям оказывается помощь», — сказал Бочеров.

По его словам, правопорядок обеспечивают усиленные наряды полиции, казаков, добровольцев и дружинников. Бочаров отметил, что в зоне паводковой ситуации правонарушений за это время практически не выявлено.