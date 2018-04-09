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20:15 (мск), источник: Kazinform

Канал незаконной миграции выявили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Северо-Казахстанской области выявили факт организации канала незаконной миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В пресс-службе ДВД области рассказали, что житель Шымкента обещал двум гражданам Афганистана беспрепятственный проезд в Россию. Об этом задержанные за нарушение правил пребывания сообщили североказахстанским полицейским. Возбуждено уголовное дело, материалы переданы в Южно-Казахстанскую область.

С начала года выявлено 798 нарушений правил пребывания в РК. 59 человек выдворены из страны.

Основной процент незаконной рабочей силы приходится на граждан Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Они трудятся преимущественно разнорабочими, грузчиками и продавцами на рынках.

«30 североказахстанских работодателей привлечены к ответственности за незаконное использование труда иностранцев. Жительница Петропавловска взяла работу грузчиком гражданина Таджикистана, не получившего разрешения на трудоустройство в РК. В результате оба привлечены к административной ответственности», — проинформировали в пресс-службе.

Северо-Казахстанская область служит «транзитным коридором» для жителей центральноазиатских республик, направляющихся на заработки в Россию. Только автомобильным транспортом через область ежегодно следуют свыше 50 тысяч мигрантов. Особенно активизируются потоки весной и летом. В этот период миграционные полицейские усилят работу по выявлению и предотвращению фактов незаконной миграции и соблюдению правил пребывания иностранцев в РК.

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