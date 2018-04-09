Канал незаконной миграции выявили полицейские СКО

Источник: Kazinform

В пресс-службе ДВД области рассказали, что житель Шымкента обещал двум гражданам Афганистана беспрепятственный проезд в Россию. Об этом задержанные за нарушение правил пребывания сообщили североказахстанским полицейским. Возбуждено уголовное дело, материалы переданы в Южно-Казахстанскую область.

С начала года выявлено 798 нарушений правил пребывания в РК. 59 человек выдворены из страны.

Основной процент незаконной рабочей силы приходится на граждан Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Они трудятся преимущественно разнорабочими, грузчиками и продавцами на рынках.

«30 североказахстанских работодателей привлечены к ответственности за незаконное использование труда иностранцев. Жительница Петропавловска взяла работу грузчиком гражданина Таджикистана, не получившего разрешения на трудоустройство в РК. В результате оба привлечены к административной ответственности», — проинформировали в пресс-службе.