Доставлены на родину тела граждан Узбекистана, погибших в ДТП в Ставрополье

В минувшую среду при столкновении автомобиля «ВАЗ 2101» с грузовым рефрижератором Isuzu в Ставропольском крае погибли четверо граждан Узбекистана , находившихся в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В результате принятых мер со стороны МЧС, МИД и НАК «Узбекистан хаво йуллари» вчера тела погибших были доставлены на двух специальных автомобилях в Заминский район Джизакской области.