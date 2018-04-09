Доставлены на родину тела граждан Узбекистана, погибших в ДТП в Ставрополье
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Тела четырех граждан Узбекистана, погибших в ДТП в Ставропольском крае, доставлены на родину, в Джизакскую область.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Тела четырех граждан Узбекистана, погибших в ДТП в Ставропольском крае, доставлены на родину, в Джизакскую область.
В минувшую среду при столкновении автомобиля «ВАЗ 2101» с грузовым рефрижератором Isuzu в Ставропольском крае погибли четверо граждан Узбекистана, находившихся в легковом автомобиле, сообщает
В результате принятых мер со стороны МЧС, МИД и НАК «Узбекистан хаво йуллари» вчера тела погибших были доставлены на двух специальных автомобилях в Заминский район Джизакской области.
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