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15:15 (мск), источник: Sputnik

Доставлены на родину тела граждан Узбекистана, погибших в ДТП в Ставрополье

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Тела четырех граждан Узбекистана, погибших в ДТП в Ставропольском крае, доставлены на родину, в Джизакскую область.

Источник: Sputnik

В минувшую среду при столкновении автомобиля «ВАЗ 2101» с грузовым рефрижератором Isuzu в Ставропольском крае погибли четверо граждан Узбекистана, находившихся в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В результате принятых мер со стороны МЧС, МИД и НАК «Узбекистан хаво йуллари» вчера тела погибших были доставлены на двух специальных автомобилях в Заминский район Джизакской области.

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