В Уфе произошла серьезная драка между охраной и посетителями магазина
Конфликт между охраной и нетрезвыми посетителями магазина перерос в массовую драку.
Конфликт между охраной и нетрезвыми посетителями магазина перерос в массовую драку.
Инцидент произошел в ночь на 8 апреля возле одной из торговых точек по улице Революционной в Уфе.
По данным «Вестей», нетрезвый посетитель попытался устроить дебош, охранник сделал ему замечание, после чего и началась потасовка. По предварительным данным, в результате конфликта пострадали несколько человек.
— В полицию поступило сообщение о конфликте между охранником и нетрезвым покупателем, в котором приняли участие несколько посторонних. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали в
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