В Уфе произошла серьезная драка между охраной и посетителями магазина

Инцидент произошел в ночь на 8 апреля возле одной из торговых точек по улице Революционной в Уфе.

По данным «Вестей», нетрезвый посетитель попытался устроить дебош, охранник сделал ему замечание, после чего и началась потасовка. По предварительным данным, в результате конфликта пострадали несколько человек.