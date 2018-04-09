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15:32 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе произошла серьезная драка между охраной и посетителями магазина

Конфликт между охраной и нетрезвыми посетителями магазина перерос в массовую драку.

Инцидент произошел в ночь на 8 апреля возле одной из торговых точек по улице Революционной в Уфе.

По данным «Вестей», нетрезвый посетитель попытался устроить дебош, охранник сделал ему замечание, после чего и началась потасовка. По предварительным данным, в результате конфликта пострадали несколько человек.

— В полицию поступило сообщение о конфликте между охранником и нетрезвым покупателем, в котором приняли участие несколько посторонних. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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