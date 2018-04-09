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15:53 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге трамвай рассыпался на ходу

Общественный транспорт не выдержал нагрузок в Невском районе Петербурга. Трамвай рассыпался прямо на ходу днем 9 апреля.

Инцидент произошел на Товарищеском проспекте, сообщают участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург». По словам свидетелей, состав выезжал с кольца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трамвай рассыпался в прямом смысле слова: на дороге осталась лежать груда железа.

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