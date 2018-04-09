Драка на дороге в Алматы: парень забрался в чужой внедорожник

На кадрах видео видно, как молодой человек садится в чужую машину. Сидевшие в салоне авто люди вытаскивают его из автомобиля, между ними завязывается драка. Стоит отметить, что еще один мужчина неоднократно пытается остановить дебошира. Между тем, как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, по данному факту в полицию никто не обращался.