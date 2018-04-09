Драка на дороге в Алматы: парень забрался в чужой внедорожник
В Сети появилось видео, на котором на проезжей части парень нападает на водителя внедорожника, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Сети появилось видео, на котором на проезжей части парень нападает на водителя внедорожника, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В описании ролика говорится, это произошло в 02.30 ночи 7 апреля по проспекту Достык, возле гостиницы «Казахстан».
На кадрах видео видно, как молодой человек садится в чужую машину. Сидевшие в салоне авто люди вытаскивают его из автомобиля, между ними завязывается драка. Стоит отметить, что еще один мужчина неоднократно пытается остановить дебошира. Между тем, как сообщили в
«За три дня, с 6 по 8 апреля, проверили — таких сигналов не было», — сообщили в ДВД.
Ранее сообщалось о полуголом мужчине, который крушил проезжавшие автомобили в центре Алматы. Мужчину задержала полиция. В отношении него были поданы заявления — по факту хулиганства и порчи имущества.
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