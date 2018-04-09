Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия «проучила задиру»: США получили сдачи и обиделись
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото)
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Ратаковски, Хилтон и другие звезды на вручении модной премии
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
20:14 (мск), источник: Tengrinews

Драка на дороге в Алматы: парень забрался в чужой внедорожник

В Сети появилось видео, на котором на проезжей части парень нападает на водителя внедорожника, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В описании ролика говорится, это произошло в 02.30 ночи 7 апреля по проспекту Достык, возле гостиницы «Казахстан».

Читайте также
Реализацию алкоголя ограничили в Казахстане

На кадрах видео видно, как молодой человек садится в чужую машину. Сидевшие в салоне авто люди вытаскивают его из автомобиля, между ними завязывается драка. Стоит отметить, что еще один мужчина неоднократно пытается остановить дебошира. Между тем, как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, по данному факту в полицию никто не обращался.

«За три дня, с 6 по 8 апреля, проверили — таких сигналов не было», — сообщили в ДВД.

Ранее сообщалось о полуголом мужчине, который крушил проезжавшие автомобили в центре Алматы. Мужчину задержала полиция. В отношении него были поданы заявления — по факту хулиганства и порчи имущества.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Девочке удалили с лица опухоль размером с футбольный мяч
Мэй: Россия мешает расследованию случаев применения химоружия
«Черный понедельник»: санкции обвалили рубль
Сурков предсказал России века «геополитического одиночества»
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Фото дня: в Белграде установили нелепый бюст Гагарина
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
СМИ рассказали о перехвате «сообщения в Москву» по делу Скрипаля
Спорт
«Реал» выпал из тройки, «Барселона» повторила вечный рекорд Выделяем основное из тридцать первого тура чемпионата Испании
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь