Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото)
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Лера Кудрявцева заметно поправилась
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
"Провал на триллион": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Лера Кудрявцева заметно поправилась
Кэтрин Зета-Джонс с красавицей-дочкой блистали на показе
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
16:19 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью частично сошел с рельсов состав

Около Казани на станции Васильево вагон сошел с рельсов, об этом ProKazan.ru сообщили в Приволжском управлении Госжелдорнадзора Ространснадзора.

Источник: Prokazan.ru

ЧП случилось утром 6 апреля, при подаче восьми вагонов из железнодорожного состава на выгрузку один из них сошел с рельсов двумя колесными парами.

 — Причина схода — сверхнормативное уширение пути. Виновное предприятие ООО ТПК «Татирбис». Пострадавших нет. Задержек поездов нет, — отметили в ведомстве.

По данному факту началось административное расследование.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Зеленодольске будут судить женщину, отрезавшую детородный орган бывшему мужу
Медведев: РФ оставляет за собой право ответить на санкции США
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Израиль нанес новый удар по целям в Сирии
В Таиланде целующегося слоненка сняли на видео
Последний профессионал. Почему в СССР так любили Бельмондо
В африканской пустыне нашли руины загадочного храма
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь