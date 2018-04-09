Под Казанью частично сошел с рельсов состав
Около Казани на станции Васильево вагон сошел с рельсов, об этом ProKazan.ru сообщили в Приволжском управлении Госжелдорнадзора Ространснадзора.
Около Казани на станции Васильево вагон сошел с рельсов, об этом ProKazan.ru сообщили в Приволжском управлении Госжелдорнадзора Ространснадзора.
ЧП случилось утром 6 апреля, при подаче восьми вагонов из железнодорожного состава на выгрузку один из них сошел с рельсов двумя колесными парами.
— Причина схода — сверхнормативное уширение пути. Виновное предприятие ООО ТПК «Татирбис». Пострадавших нет. Задержек поездов нет, — отметили в ведомстве.
По данному факту началось административное расследование.
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