Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля попросил о помиловании

Источник: РИА "Новости"

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов летом 2016 года получил 12,5 лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Рыбинске. Вместе с мэром был осужден его помощник Алексей Лопатин — он получил семь лет колонии, а бывший заммэра Дмитрий Донсков был оправдан.

«Комиссия по помилованию получила пакет документов, связанных с ходатайством Урлашова о помиловании. Пока неизвестно, когда будет назначено заседание по этому поводу, но по положению комиссия должна рассмотреть этот вопрос в течение 30 дней», — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело Урлашова стало одним из наиболее громких в России, учитывая тот факт, что он как представитель оппозиции в 2012 году победил на выборах главы города, набрав около 70% голосов ярославцев.

Суд согласился с версией следствия о том, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту.