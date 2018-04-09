Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля попросил о помиловании
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Комиссия по вопросам помилования на территории Ярославской области получила ходатайство о помиловании бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, осужденного на 12 с половиной лет за коррупцию, вопрос должен быть рассмотрен в течение 30 дней, сообщил РИА Новости в понедельник региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.
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