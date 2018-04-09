В Калининграде пьяный автослесарь угнал два автомобиля, чтобы вытащить из канавы третий
В Калининграде полицейские задержали сотрудника автомастерской по подозрению в угоне трёх машин. Об этом сообщает
В Калининграде полицейские задержали сотрудника автомастерской по подозрению в угоне трёх машин. Об этом сообщает
В полицию обратился 66-летний горожанин с заявлением об угоне. Мужчина рассказал, что оставил свой Mercedes в ремонте на ул. Дзержинского. Когда он вернулся забрать иномарку, то обнаружил, что она пропала.
Сотрудники ДПС обнаружили угнанный автомобиль, за рулём которого находился 29-летний житель Калининграда, работающий слесарем в мастерской. Сначала злоумышленник угнал один из автомобилей, оставленных в ремонте, и поехал кататься. Вблизи нового эстакадного моста мужчина съехал с проезжей части на обочину, где машина увязла в грунте.
Тогда мужчина вернулся на работу, взял другую машину и уехал вытаскивать застрявшую. На месте он снова не справился с управлением и съехал в канаву. Когда злоумышленник взял чужую иномарку в третий раз, его задержали сотрудники ГИБДД.
Злоумышленник был пьян, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Мужчина заключён в специальный приёмник для арестованных за административные правонарушения.
В январе этого года житель Калининградской области угнал у жительницы посёлка Саратовское два трактора за ночь. Мужчина взял их, чтобы вытащить из кювета свой автомобиль.
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