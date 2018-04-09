В Калининграде пьяный автослесарь угнал два автомобиля, чтобы вытащить из канавы третий

Источник: Клопс.ru

В полицию обратился 66-летний горожанин с заявлением об угоне. Мужчина рассказал, что оставил свой Mercedes в ремонте на ул. Дзержинского. Когда он вернулся забрать иномарку, то обнаружил, что она пропала.

Сотрудники ДПС обнаружили угнанный автомобиль, за рулём которого находился 29-летний житель Калининграда, работающий слесарем в мастерской. Сначала злоумышленник угнал один из автомобилей, оставленных в ремонте, и поехал кататься. Вблизи нового эстакадного моста мужчина съехал с проезжей части на обочину, где машина увязла в грунте.

Тогда мужчина вернулся на работу, взял другую машину и уехал вытаскивать застрявшую. На месте он снова не справился с управлением и съехал в канаву. Когда злоумышленник взял чужую иномарку в третий раз, его задержали сотрудники ГИБДД.

Злоумышленник был пьян, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Мужчина заключён в специальный приёмник для арестованных за административные правонарушения.