Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Оксана Акиньшина показала младшую дочь
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Лера Кудрявцева заметно поправилась
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
«Чудовищный провал»: Порошенко подарил РФ козырь в газовой войне
Китай прокомментировал послание Путина
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
65-летняя Елена Степаненко рассказала, как похудела на 46 кг
Мадонна, Депп: кто не составил брачный договор и дорого заплатил
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Макароны назвали диетической едой
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
6 главных мифов о небоскребах
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
17:19 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде пьяный автослесарь угнал два автомобиля, чтобы вытащить из канавы третий

В Калининграде полицейские задержали сотрудника автомастерской по подозрению в угоне трёх машин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

В полицию обратился 66-летний горожанин с заявлением об угоне. Мужчина рассказал, что оставил свой Mercedes в ремонте на ул. Дзержинского. Когда он вернулся забрать иномарку, то обнаружил, что она пропала.

Сотрудники ДПС обнаружили угнанный автомобиль, за рулём которого находился 29-летний житель Калининграда, работающий слесарем в мастерской. Сначала злоумышленник угнал один из автомобилей, оставленных в ремонте, и поехал кататься. Вблизи нового эстакадного моста мужчина съехал с проезжей части на обочину, где машина увязла в грунте.

Тогда мужчина вернулся на работу, взял другую машину и уехал вытаскивать застрявшую. На месте он снова не справился с управлением и съехал в канаву. Когда злоумышленник взял чужую иномарку в третий раз, его задержали сотрудники ГИБДД.

Злоумышленник был пьян, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Мужчина заключён в специальный приёмник для арестованных за административные правонарушения.

В январе этого года житель Калининградской области угнал у жительницы посёлка Саратовское два трактора за ночь. Мужчина взял их, чтобы вытащить из кювета свой автомобиль.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
Медведев: РФ оставляет за собой право ответить на санкции США
«Черный понедельник»: санкции обвалили рубль
СМИ рассказали о перехвате «сообщения в Москву» по делу Скрипаля
Российские миллиардеры за день потеряли больше $12 млрд
Сурков предсказал России века «геополитического одиночества»
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь