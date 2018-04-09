Замоскворецкая линия. Увеличены интервалы движения по всей линии в обоих направлениях из-за просадки напряжения с городской электроснабжающей организации. Приносим свои извинения и просим пользоваться другими линиями и наземным транспортом.— Московское метро (@MetroOperativno) 9 апреля 2018 г.
Движение на зеленой ветке московского метро вошло в график
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена восстановлено после падения напряжения в электросетях в понедельник днем, сообщили «Интерфаксу» в
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