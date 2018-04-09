В Волгограде пожарный контролер, по чьей халатности погибли двое, отправится в колонию

Мария работала контролером печного хозяйства ВГО «Центральное» ВОО ВДПО. Она проверяла состояние дымовентканалов, в том числе в жилых домах Кировского района. В феврале 2016-го она со слов хозяйки одной из квартир подписала акт, согласно которому нарушений нет и все якобы в норме. А на самом деле хозяева этой квартиры забетонировали вентиляционный выход на кухне, а в совмещенном санузле поставили электрический вентилятор в вентканале для принудительной вытяжки. Однако, такое допускается лишь в квартирах верхних этажей.