В Волгограде пожарный контролер, по чьей халатности погибли двое, отправится в колонию
Волгоградский областной суд не изменил решение суда Кировского района и приговорил 58-летнюю волгоградку Марию Юрчак к двум годам
Волгоградский областной суд не изменил решение суда Кировского района и приговорил 58-летнюю волгоградку Марию Юрчак к двум годам
Мария работала контролером печного хозяйства ВГО «Центральное» ВОО ВДПО. Она проверяла состояние дымовентканалов, в том числе в жилых домах Кировского района. В феврале 2016-го она со слов хозяйки одной из квартир подписала акт, согласно которому нарушений нет и все якобы в норме. А на самом деле хозяева этой квартиры забетонировали вентиляционный выход на кухне, а в совмещенном санузле поставили электрический вентилятор в вентканале для принудительной вытяжки. Однако, такое допускается лишь в квартирах верхних этажей.
21 апреля 2016 жильцы этой несчастной квартиры включили на кухне газовую колонку, и в помещениях стал накапливаться угарный газ. В итоге погибли годовалый ребенок и его 49-летняя бабушка, а 30-летняя мать получила сильное отравление.
Расследование уголовного дела по факту смерти двоих людей вели следователи СО по Кировскому району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области. Они и собрали все улики, доказывающие вину Юрчак. Прокуратура утвердила ей обвинение по статье 238 УК РФ часть 3.
Но контролер свою вину не признала, попыталась оспорить вердикт суда первой инстанции и просила ее оправдать. Но судьи остались непреклонными.
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