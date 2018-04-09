Источник рассказал о замене обвинений в деле о «тренинге» в Паттайе

Источник: AP 2018

«Обвинения могут измениться в процессе дознания, так как, например, в начале заявители настаивали на формулировке “попытка изнасилования”, которая была затем изменена на “сексуальные домогательства в физической форме”. Были и обвинения в организации проституции, однако я пока ничего не могу сказать о том, подтверждаются они или нет. Дознание ставит задачу определить наличие состава преступления и доказательной базы по этому составу. Не факт, что до момента формулирования обвинений для прокуратуры “доживут” все новые обвинения. В настоящее время новые обвинения пока никому из подозреваемых не предъявлены», — сказал собеседник агентства.

Ранее полицейский пояснил, что Лесли и Рыбка проходят по новым обвинениям не как основные подозреваемые, а как сообщники, а также что основные обвинения выдвинуты потерпевшими в отношении троих мужчин, граждан России, участвовавших в «тренинге» в качестве инструкторов и участников. Один из них не был арестован вместе с Лесли и Рыбкой во время «тренинга» и успел вылететь из Таиланда до того, как в его отношении поступило заявление. Двое других находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке вместе с остальными фигурантами дела о нелегальном «тренинге».

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Источник подчеркнул, что дознанием занимаются сразу несколько следователей.

«Дознание ведется в строгом соответствии с законом и процедурой, так что невиновные не пострадают. Что же касается более подробной и адресной информации о дознании, она может быть официально доведена до СМИ только тогда, когда дознание будет закончено, и только по решению руководства городского отдела полиции», — добавил собеседник агентства.

Ранее работающий по делу адвокат Саттхапхон Сийоха сообщил, что намеченный на 11 апреля суд над фигурантами дела не состоится в указанную дату из-за новых обвинений в адрес подсудимых.