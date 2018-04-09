В Волгограде двое водителей сбили пешеходов и уехали

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла 6 апреля в Кировском районе. Водитель автомобиля Mazda 6 напротив дома № 27 по улице Рославльской сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего посадил пострадавшую в салон и увез с места аварии. В ходе поисковых мероприятий 46-летний водитель был установлен и задержан. На него составили протокол за оставление места ДТП, материалы административного производства направили в суд, где мужчине назначили сутки ареста.