В Волгограде двое водителей сбили пешеходов и уехали
Сотрудники
Сотрудники
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Еще одна авария произошла также в Кировском районе. 8 апреля вечером в травмпункт обратился 57-летний мужчина с переломом берцовой кости. Медикам мужчина рассказал, что 7 апреля вечером неустановленный водитель на неустановленной машине сбил мужчину, когда он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Сотрудники ДПС установили автомобиль и задержали водителя. 36-летний мужчина проведет шесть суток в изоляторе временного содержания.
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