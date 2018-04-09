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17:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде двое водителей сбили пешеходов и уехали

Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись с места аварии.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла 6 апреля в Кировском районе. Водитель автомобиля Mazda 6 напротив дома № 27 по улице Рославльской сбил несовершеннолетнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего посадил пострадавшую в салон и увез с места аварии. В ходе поисковых мероприятий 46-летний водитель был установлен и задержан. На него составили протокол за оставление места ДТП, материалы административного производства направили в суд, где мужчине назначили сутки ареста.

Еще одна авария произошла также в Кировском районе. 8 апреля вечером в травмпункт обратился 57-летний мужчина с переломом берцовой кости. Медикам мужчина рассказал, что 7 апреля вечером неустановленный водитель на неустановленной машине сбил мужчину, когда он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Сотрудники ДПС установили автомобиль и задержали водителя. 36-летний мужчина проведет шесть суток в изоляторе временного содержания.

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