Паводок в Гомельской области: по дорогам — только на лодке
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры весеннего паводка на Припяти.
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры весеннего паводка на Припяти.
Весенний паводок в Житковичском и Петриковском районе Гомельской области для местных жителей дело привычное. Ни одна весна не обходится без разлива Припяти.
Деревня Снядин Петриковского района, где побывал корреспондент Sputnik, оказалась затопленной талыми водами. Вода здесь достигает полуметра. Многие дороги превратились в реки.
Деревню Переров Житковичского района затапливает каждый год. Временную подсыпку делать бесполезно, течение очень сильное.
По информации МЧС, в некоторых деревнях ситуация сложная, где пострадавшим от паводка оказывают помощь. Красный Крест уже несколько дней обеспечивает жителей самым необходимым, вывозит имущество из затопленных помещений.
Как сообщал Sputnik в воскресенье, в Петриковском, Мозырском, Добрушском, Рогачевском районах подтоплены 8 участков дорог, 115 подворий, 18 подвалов жилых домов и 68 хозпостроек.
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