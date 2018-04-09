Паводок в Гомельской области: по дорогам — только на лодке

Источник: Sputnik.by

Весенний паводок в Житковичском и Петриковском районе Гомельской области для местных жителей дело привычное. Ни одна весна не обходится без разлива Припяти.

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Деревня Снядин Петриковского района, где побывал корреспондент Sputnik, оказалась затопленной талыми водами. Вода здесь достигает полуметра. Многие дороги превратились в реки.

Деревню Переров Житковичского района затапливает каждый год. Временную подсыпку делать бесполезно, течение очень сильное.

По информации МЧС, в некоторых деревнях ситуация сложная, где пострадавшим от паводка оказывают помощь. Красный Крест уже несколько дней обеспечивает жителей самым необходимым, вывозит имущество из затопленных помещений.