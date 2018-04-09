В Крыму ребенок погиб от удара током под ЛЭП

К трагедии привела выдуманная детьми забава: на улице мальчики закидывали медную проволоку на провода линии электропередачи и наблюдали за тем, как они искрятся. Но в один момент, когда электроцепь была неразомкнутой, дети получили сильный удар электротоком. Один из них скончался на месте происшествия.