В Крыму ребенок погиб от удара током под ЛЭП
В селе Медведево Черноморского района Крыма в результате собственной шалости погиб 12-летний ребенок, а его друг попал в реанимацию.
В селе Медведево Черноморского района Крыма в результате собственной шалости погиб 12-летний ребенок, а его друг попал в реанимацию.
К трагедии привела выдуманная детьми забава: на улице мальчики закидывали медную проволоку на провода линии электропередачи и наблюдали за тем, как они искрятся. Но в один момент, когда электроцепь была неразомкнутой, дети получили сильный удар электротоком. Один из них скончался на месте происшествия.
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