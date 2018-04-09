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17:36 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму ребенок погиб от удара током под ЛЭП

В селе Медведево Черноморского района Крыма в результате собственной шалости погиб 12-летний ребенок, а его друг попал в реанимацию.

К трагедии привела выдуманная детьми забава: на улице мальчики закидывали медную проволоку на провода линии электропередачи и наблюдали за тем, как они искрятся. Но в один момент, когда электроцепь была неразомкнутой, дети получили сильный удар электротоком. Один из них скончался на месте происшествия.

По сообщению пресс-службы ГСУ СКР по Республике Крым, Раздольненский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Республике Крым возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. В первую очередь, следователям предстоит выяснить, была ли линия электропередачи исправна в момент трагедии.

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