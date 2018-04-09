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17:53 (мск), источник: Интерфакс

Задержанный при получении взятки в 100 тыс. долларов экс-сотрудник МВД Татарстана отправлен под домашний арест

Казань. 9 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Советский районный суд в Казани в понедельник отправил под домашний арест бывшего начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Татарстану Романа Пахомова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе суда.

«Следствие просило заключить под стражу Р. Пахомова, однако суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 июня», — сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на следствие сообщалось, Р. Пахомов предложил фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности передать 7 млн рублей сотрудникам МВД за решение вопроса о непривлечении его и трех его знакомых к уголовной ответственности. Мужчина сообщил о противоправных действиях полицейского в органы госбезопасности. В результате 5 апреля 2018 года после получения денег в сумме $100 тыс. Р. Пахомов был задержан.

В отношении полицейского расследуется уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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