Задержанный при получении взятки в 100 тыс. долларов экс-сотрудник МВД Татарстана отправлен под домашний арест

«Следствие просило заключить под стражу Р. Пахомова, однако суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 июня», — сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на следствие сообщалось, Р. Пахомов предложил фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности передать 7 млн рублей сотрудникам МВД за решение вопроса о непривлечении его и трех его знакомых к уголовной ответственности. Мужчина сообщил о противоправных действиях полицейского в органы госбезопасности. В результате 5 апреля 2018 года после получения денег в сумме $100 тыс. Р. Пахомов был задержан.