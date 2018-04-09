Задержанный при получении взятки в 100 тыс. долларов экс-сотрудник МВД Татарстана отправлен под домашний арест
Казань. 9 апреля.
Казань. 9 апреля.
«Следствие просило заключить под стражу Р. Пахомова, однако суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 июня», — сказал собеседник агентства.
Ранее со ссылкой на следствие сообщалось, Р. Пахомов предложил фигуранту уголовного дела о незаконной банковской деятельности передать 7 млн рублей сотрудникам МВД за решение вопроса о непривлечении его и трех его знакомых к уголовной ответственности. Мужчина сообщил о противоправных действиях полицейского в органы госбезопасности. В результате 5 апреля 2018 года после получения денег в сумме $100 тыс. Р. Пахомов был задержан.
В отношении полицейского расследуется уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.