Пожар в здании рядом с ТРЦ «Звезда» на Ново-Садовой в Самаре: помещение выгорело полностью, количество пострадавших не известно
Прямо в эти минуты горит здание рядом с ТРЦ «Звезда» на
Прямо в эти минуты горит здание рядом с ТРЦ «Звезда» на
Сегодня вечером, 9 апреля, в Самаре произошло ЧП. Возле ТРЦ «Звезда», на
— Крыша горит открытым огнем! Говорят, там букмекерская контора была, но точно не понятно, что именно за помещение горит. Все в дыму! -делится с нашим корреспондентом местный житель Виталий Петров.
На место происшествия выехали все оперативные службы. Огонь охватил все здание, где раньше располагался
Пожарные пытаются ликвидировать очаг возгорания.
Кстати, несколько дней назад журналист «КП-Самара» обратил внимание на то, что рядом с местом происшествия вели строительные работы. Возможно, это
Как сообщили «Комсомолке» в
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