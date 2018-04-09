Пожар в здании рядом с ТРЦ «Звезда» на Ново-Садовой в Самаре: помещение выгорело полностью, количество пострадавших не известно

Сегодня вечером, 9 апреля, в Самаре произошло ЧП. Возле ТРЦ «Звезда», на Ново-Садовой, 106 Гк 1 загорелась крыша стеклянного строения, сообщили «КП-Самара» сразу несколько очевидцев.

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— Крыша горит открытым огнем! Говорят, там букмекерская контора была, но точно не понятно, что именно за помещение горит. Все в дыму! -делится с нашим корреспондентом местный житель Виталий Петров.

На место происшествия выехали все оперативные службы. Огонь охватил все здание, где раньше располагался боулинг-центр. Дым виден далеко за пределами места происшествия.

Пожарные пытаются ликвидировать очаг возгорания.

Кстати, несколько дней назад журналист «КП-Самара» обратил внимание на то, что рядом с местом происшествия вели строительные работы. Возможно, это как-то связано.