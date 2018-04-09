Дело гендиректора «СМУ-11 Метрострой» направлено в суд

По данным следствия, Морозов и Хорев уклонились от налоговых выплат на сумму 708 млн руб., изготовив фиктивную документацию о выполнении работ при строительстве петербургского метро «фирмами-однодневками». Дело по существу будет рассмотрено судом.



«Ъ-СПб» писал, что Андрей Морозов был задержан в ноябре 2017 года и помещен по домашний арест.