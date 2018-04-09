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18:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Дело гендиректора «СМУ-11 Метрострой» направлено в суд

Следственный комитет РФ по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова и предпринимателя Олега Хорева. Как сообщили в пресс-службе ведомства, фигуранты подозреваются в совершении преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов).

Источник: AP 2018

По данным следствия, Морозов и Хорев уклонились от налоговых выплат на сумму 708 млн руб., изготовив фиктивную документацию о выполнении работ при строительстве петербургского метро «фирмами-однодневками». Дело по существу будет рассмотрено судом.

«Ъ-СПб» писал, что Андрей Морозов был задержан в ноябре 2017 года и помещен по домашний арест.

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