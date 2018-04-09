Дело гендиректора «СМУ-11 Метрострой» направлено в суд
Следственный комитет РФ по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрея Морозова и предпринимателя Олега Хорева. Как сообщили в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.