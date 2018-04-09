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18:33 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже ищут пропавшую пенсионерку, страдающую провалами в памяти

85-летняя Нина Ефимова пропала 5 дней назад.

В Воронеже разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю Нину Ефимову. 4 апреля женщина ушла из своего дома на Ленинском проспекте в Воронеже, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Объявление с просьбой о помощи в поисках опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье».

Особые приметы женщины — длинные густые тёмно-русые волосы.

Как отмечают волонтёры, пенсионерка страдает провалами в памяти и нуждается в медпомощи.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках — просьба сообщить об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.

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