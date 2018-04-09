В Воронеже ищут пропавшую пенсионерку, страдающую провалами в памяти

В Воронеже разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю Нину Ефимову. 4 апреля женщина ушла из своего дома на Ленинском проспекте в Воронеже, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Объявление с просьбой о помощи в поисках опубликовал поисково-спасательный отряд «Черноземье».