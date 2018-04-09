В Воронеже ищут пропавшую пенсионерку, страдающую провалами в памяти
85-летняя Нина Ефимова пропала 5 дней назад.
85-летняя Нина Ефимова пропала 5 дней назад.
В Воронеже разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю Нину Ефимову. 4 апреля женщина ушла из своего дома на Ленинском проспекте в Воронеже, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Объявление с просьбой о помощи в поисках опубликовал
Особые приметы женщины — длинные густые
Как отмечают волонтёры, пенсионерка страдает провалами в памяти и нуждается в медпомощи.
Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках — просьба сообщить об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
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