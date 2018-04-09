Воронежские следователи выясняют обстоятельства падения бетонной плиты на школьников
По итогам проверки рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела.
По итогам проверки рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следователи начали доследственную проверку по факту падения железобетонной плиты на школьников в Хохольском районе в воскресенье, 8 апреля. Об этом ЧП в понедельник сообщили воронежские СМИ со ссылкой на слова очевидцев.
— В рамках проверки следователи установят все обстоятельства происшедшего, — сообщили в
Напомним, трагедия произошла на Опытной Станции ВНИИК Хохольского района на площадке заброшенного детского садика, который был огорожен забором из бетонных плит. Одна из них, упав, придавила детей. По предварительной информации, 12-летняя девочка получила серьезные травмы внутренних органов и была доставлена в областную больницу. У мальчика повреждена нога.
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