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18:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежские следователи выясняют обстоятельства падения бетонной плиты на школьников

По итогам проверки рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следователи начали доследственную проверку по факту падения железобетонной плиты на школьников в Хохольском районе в воскресенье, 8 апреля. Об этом ЧП в понедельник сообщили воронежские СМИ со ссылкой на слова очевидцев.

— В рамках проверки следователи установят все обстоятельства происшедшего, — сообщили в пресс-службе СУСК по Воронежской области. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, трагедия произошла на Опытной Станции ВНИИК Хохольского района на площадке заброшенного детского садика, который был огорожен забором из бетонных плит. Одна из них, упав, придавила детей. По предварительной информации, 12-летняя девочка получила серьезные травмы внутренних органов и была доставлена в областную больницу. У мальчика повреждена нога.

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