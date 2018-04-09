Воронежские следователи выясняют обстоятельства падения бетонной плиты на школьников

Следователи начали доследственную проверку по факту падения железобетонной плиты на школьников в Хохольском районе в воскресенье, 8 апреля. Об этом ЧП в понедельник сообщили воронежские СМИ со ссылкой на слова очевидцев.

— В рамках проверки следователи установят все обстоятельства происшедшего, — сообщили в пресс-службе СУСК по Воронежской области. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.