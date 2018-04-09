Пожар в здании рядом с ТРЦ «Звезда» на Ново-Садовой в Самаре: причины возгорания, пострадавшие, кто виноват
В Самаре пожар в будущем музее
В Самаре пожар в будущем музее
Сегодня ближе к 18−00, 9 апреля, на
— Возгорание началось примерно в 18−00. Горит двухэтажное неэксплуатируемое здание на площади 200 квадратных. На тушение пожара выехали подразделения в — 64 человека личного состава и 22 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет, — сообщили «КП-Самара» в ГУ МЧС Самарской области.
Помимо специалистов на месте событий собралась большая толпа зевак. Люди отмечают, что дым очень едкий и буквально режет глаза. К слову, клубы дыма видны очень далеко — в социальных сетях пишут, что даже в Новокуйбышевске.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются, но интересно, что несколькими днями ранее журналисты «Комсомолки» обратили внимание на то, как в полыхающем ныне здании велись ремонтные работы.
По официальной информации, здание пустовало, но, как сообщил «КП-Самара» знакомый с ситуацией источник, то именно в помещении, которые сейчас тушат, должен был располагаться самарский музей
— Планировалось, что в музее будет собрана уникальная коллекция Владимира Аветисяна: гитары пластинки
Интересно, что как говорят самарцы — раньше в этом здании чего только не было — боулинг, кинотеатр, бар «Сквозняк» и букмекерская контора.
Сейчас спасательные работы на месте событий продолжаются. Ожидается прибытие на место происшествия главы регионального ГУ МЧС Олега Бойко. «Комсомолка» следит за развитием событий.
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