Пожар в здании рядом с ТРЦ «Звезда» на Ново-Садовой в Самаре: причины возгорания, пострадавшие, кто виноват

Сегодня ближе к 18−00, 9 апреля, на Ново-Садовой 106 Гк 1 произошло ЧП. Возле КРЦ «Звезда» загорелся пристрой, где раньше был боулинг. Он располагается буквально в 15 метрах от центрального входа в центр. На месте происшествия работают десятки пожарных, полицейские и другие оперативные службы.

— Возгорание началось примерно в 18−00. Горит двухэтажное неэксплуатируемое здание на площади 200 квадратных. На тушение пожара выехали подразделения в — 64 человека личного состава и 22 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет, — сообщили «КП-Самара» в ГУ МЧС Самарской области.

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Помимо специалистов на месте событий собралась большая толпа зевак. Люди отмечают, что дым очень едкий и буквально режет глаза. К слову, клубы дыма видны очень далеко — в социальных сетях пишут, что даже в Новокуйбышевске.

Причины пожара и ущерб от него устанавливаются, но интересно, что несколькими днями ранее журналисты «Комсомолки» обратили внимание на то, как в полыхающем ныне здании велись ремонтные работы.

По официальной информации, здание пустовало, но, как сообщил «КП-Самара» знакомый с ситуацией источник, то именно в помещении, которые сейчас тушат, должен был располагаться самарский музей рок-н-ролла. Ремонт там вели уже полгода, может даже больше.

— Планировалось, что в музее будет собрана уникальная коллекция Владимира Аветисяна: гитары пластинки и т. д. Там стоимость коллекции на несколько миллиардов. Ходили слухи, что он даже половину коллекции уже перевез. Но может быть и не успел еще, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Интересно, что как говорят самарцы — раньше в этом здании чего только не было — боулинг, кинотеатр, бар «Сквозняк» и букмекерская контора.