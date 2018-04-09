В Самаре ликвидировали открытое горение в здании рядом с КРЦ

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на крыше бывшего ресторана «IL Патио», который находился на реконструкции, произошел в понедельник в 17.01 мск в Самаре по адресу: улица Ново-Садовая, 106 Г. По этому же адресу находится КРЦ «Звезда», посетители и сотрудники которого, по данным МЧС, эвакуировались из здания самостоятельно. Никто не пострадал. Пожар был локализован на площади 450 квадратных метров. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.