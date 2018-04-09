В Самаре ликвидировали открытое горение в здании рядом с КРЦ
САРАТОВ, 9 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бывшего ресторана рядом с
САРАТОВ, 9 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бывшего ресторана рядом с
Ранее в МЧС сообщили, что пожар на крыше бывшего ресторана «IL Патио», который находился на реконструкции, произошел в понедельник в 17.01 мск в Самаре по адресу: улица
«В 20.33 по местному времени (19.33 мск) — ликвидация открытого горения. Проливка здания может продолжиться до утра. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте находится начальник регионального главка МЧС. «Сил и средств достаточно. На месте работают 71 человек личного состава и 22 единицы техники», — добавил он.
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