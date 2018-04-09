Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Оксана Акиньшина показала младшую дочь
Вид жены лидера КНДР вызвал бурное обсуждение в западных СМИ
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Светлана Бондарчук показала поклонникам маму
Ратаковски, Хилтон и другие звезды на вручении модной премии
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
20:49 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре ликвидировали открытое горение в здании рядом с КРЦ

САРАТОВ, 9 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании бывшего ресторана рядом с культурно-развлекательным центром «Звезда» в Самаре, сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС РФ.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на крыше бывшего ресторана «IL Патио», который находился на реконструкции, произошел в понедельник в 17.01 мск в Самаре по адресу: улица Ново-Садовая, 106 Г. По этому же адресу находится КРЦ «Звезда», посетители и сотрудники которого, по данным МЧС, эвакуировались из здания самостоятельно. Никто не пострадал. Пожар был локализован на площади 450 квадратных метров. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.

«В 20.33 по местному времени (19.33 мск) — ликвидация открытого горения. Проливка здания может продолжиться до утра. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте находится начальник регионального главка МЧС. «Сил и средств достаточно. На месте работают 71 человек личного состава и 22 единицы техники», — добавил он.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 'Дурной сон Вашингтона': как Россия может ответить на санкции
Кудрин и Ко разоблачили президентские выборы
Мэй: Россия мешает расследованию случаев применения химоружия
«Черный понедельник»: санкции обвалили рубль
Сурков предсказал России века «геополитического одиночества»
К чему приведет ликвидация «прожиточного минимума»
Фото дня: в Белграде установили нелепый бюст Гагарина
Удачный улов. На Филиппинах поймали необычайно большого кальмара
СМИ рассказали о перехвате «сообщения в Москву» по делу Скрипаля
Спорт
«Реал» выпал из тройки, «Барселона» повторила вечный рекорд Выделяем основное из тридцать первого тура чемпионата Испании
Авто
В России построили тягач «Вощина-1» Входящий в Корпорацию ВКО «Алмаз-Антей» Брянский автомобильный завод разработал арктический вездеход на базе семейства тягачей БАЗ -69092 «Вощина-1»
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018» В Москве состоялась pre-party конкурса, в ходе которой представительница России Юлия Самойлова впервые исполнила свою песню для конкурса и задула свечи на сцене
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь