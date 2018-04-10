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06:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Массовое отравление в школе на Урале: что случилось и кто виноват?

Сейчас школа закрыта. Возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области так и не нашли причину обмороков, которые произошли среди учащихся и педагогов Арсинской средней общеобразовательной школы Нагайбакского района Челябинской области. Не совпадает даже количество пострадавших, которое приводят различные ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ЧП случилось ещё на прошлой неделе. О произошедшем со ссылкой на родственников детей сообщили местные СМИ. А затем информацию официально прокомментировали компетентные органы.

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По сведениям СКР, утром 6 апреля из школы в лечебное учреждение «с признаками ухудшения здоровья» поступили 13 детей в возрасте от семи до 15 лет. Было возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Свою проверку причин массового заболевания начала прокуратура. В этом ведомстве сообщают об 11 поступивших в лечебное учреждение, возраст от семи до 16 лет. При этом у пострадавших выявлены признаки отравления, уточнили в надзорном ведомстве.

Свою оценку дали и в областном управлении Росмотребнадзора. Здесь уточнили, что утром 6 апреля в школе находились 135 детей и 21 взрослый, среди которых десять педагогов. Трое школьников во время линейки упали в обморок. Затем поступили жалобы ещё от 12 детей и троих взрослых. Люди жаловались на головокружение, тошноту, першение в горле, высокую температуру и слезотечение.

12 детей госпитализировали в Нагайбакскую районную больницу. У них взяли общий анализ крови, также каждого ребёнка осмотрели специалисты. Утром 7 апреля состояние всех детей было удовлетворительное. Четверым поставили диагнозы ОРВИ и фарингит. Сейчас в больнице остаются двое детей.

Школа сейчас закрыта. Специалисты проверили питьевую воду, пищеблок, но не нашли никаких отклонений от норм. Также не было выявлено превышений предельно допустимых концентраций в воздухе.

10 апреля специалисты повторят исследование воздуха, а 11 апреля намерены сделать окончательные выводы.

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