Адвокат: капитан «Норда» нуждается в срочной квалифицированной медпомощи

Источник: Государственная пограничная служба Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апреля./ТАСС/. Капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, который находится в изоляторе временно содержания в Херсоне, нуждается в срочной квалифицированной медицинской помощи. Об этом сообщил в понедельник ТАСС его адвокат Дмитрий Щербина.

«Гипертония у него давно, сейчас он перенес стресс, и никто не понимает, что там внутри происходит, ему необходимо пройти всестороннее обследование — УЗИ, МРТ, все необходимо проверить. Даже врачи говорят, что есть риск развития инфаркта», — сообщил Щербина.

Защитник напомнил, что за капитана внесли залог, в связи с чем во вторник его должны выпустить на свободу. «Завтра будем его вытаскивать. Мы пригласили к изолятору миссию ОБСЕ на Украине, должны быть также представители Красного Креста, уполномоченный по правам человека в Херсонской области, примерно к 10:00, ориентировочно. Будут они, или нет, не знаю, всех пригласили», — отметил собеседник агентства.

Щербина добавил, что во вторник планируется и допрос девяти членов экипажа сейнера. «Допрос, по моим данным, будет происходить в управлении Службы безопасности Украины в Херсоне», — сообщил он.

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Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ — жителей Керчи. Капитану инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. Херсонский суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога, который, как подчеркивают представители защиты, сразу же внесли, однако капитан остается под стражей по причине выходных дней в стране до 10 апреля.