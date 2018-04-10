В Ленинградской области водитель иномарки выстрелил в служебный автобус

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в полицию около 17.35 мск. Отмечалось, что неизвестный водитель Mitsubishi Lancer в районе дома 64 на проспекте Героев выстрелил по автобусу Ford Transit, осуществлявшему служебную развозку.

«В ходе выезда было установлено, что в результате стрельбы пострадал 48-летний водитель автобуса, находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали. Мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении.