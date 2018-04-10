В Ленинградской области водитель иномарки выстрелил в служебный автобус
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Полиция в Ленобласти разыскивает водителя иномарки, который из хулиганских побуждений выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в автобус служебной развозки в городе Сосновый Бор, сообщает в понедельник
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