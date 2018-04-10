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09:54 (мск), источник: РИА Новости

В Ленинградской области водитель иномарки выстрелил в служебный автобус

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Полиция в Ленобласти разыскивает водителя иномарки, который из хулиганских побуждений выстрелил, предположительно, из пневматического оружия в автобус служебной развозки в городе Сосновый Бор, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУМВД РФ.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в полицию около 17.35 мск. Отмечалось, что неизвестный водитель Mitsubishi Lancer в районе дома 64 на проспекте Героев выстрелил по автобусу Ford Transit, осуществлявшему служебную развозку.

«В ходе выезда было установлено, что в результате стрельбы пострадал 48-летний водитель автобуса, находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали. Мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство»). В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль злоумышленника, установлен владелец, ведется его розыск, дополняется в сообщении.

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 В Ленинградской области водитель иномарки выстрелил в служебный автобус
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