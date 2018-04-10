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03:30 (мск), источник: Восток Медиа

Торговый центр в Хабаровске ждёт проверка из-за задымления

В дальневосточной столице пожарные проведут проверку по факту задымления в торговом центре «Большая медведица». Вечером 9 апреля в здании сработала пожарная сигнализация.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, когда пожарные подразделения приехали на место после сообщения о задымлении, выяснили, что его нет. Очага огня сотрудники ведомства не обнаружили. Позже выяснилось, что на пятом этаже здания на кухне сработала система автоматического пожаротушения.

До прибытия пожарных подразделений администрация и персонал торгового центра эвакуировали людей из здания. Пострадавших нет. По данному факту пожарные проводят проверку, выясняют обстоятельства происшествия.

Как писало РИА «Восток-Медиа», после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в Хабаровском крае по поручению губернатора Вячеслава Шпорта проверили соблюдение пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей. Особое внимание сотрудники Государственного пожарного надзора содержанию территории и помещений, в том числе эвакуационных путей, работе систем оповещения.

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