Торговый центр в Хабаровске ждёт проверка из-за задымления
В дальневосточной столице пожарные проведут проверку по факту задымления в торговом центре «Большая медведица». Вечером 9 апреля в здании сработала пожарная сигнализация.
В дальневосточной столице пожарные проведут проверку по факту задымления в торговом центре «Большая медведица». Вечером 9 апреля в здании сработала пожарная сигнализация.
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До прибытия пожарных подразделений администрация и персонал торгового центра эвакуировали людей из здания. Пострадавших нет. По данному факту пожарные проводят проверку, выясняют обстоятельства происшествия.
Как писало РИА «Восток-Медиа», после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в Хабаровском крае по поручению губернатора Вячеслава Шпорта проверили соблюдение пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей. Особое внимание сотрудники Государственного пожарного надзора содержанию территории и помещений, в том числе эвакуационных путей, работе систем оповещения.
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