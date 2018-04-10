Торговый центр в Хабаровске ждёт проверка из-за задымления

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, когда пожарные подразделения приехали на место после сообщения о задымлении, выяснили, что его нет. Очага огня сотрудники ведомства не обнаружили. Позже выяснилось, что на пятом этаже здания на кухне сработала система автоматического пожаротушения.

До прибытия пожарных подразделений администрация и персонал торгового центра эвакуировали людей из здания. Пострадавших нет. По данному факту пожарные проводят проверку, выясняют обстоятельства происшествия.