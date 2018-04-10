Хабаровчанка с ребенком упала в канализационный люк
Ответственность понес МУП «Водоканал».
Ответственность понес МУП «Водоканал».
Краевая прокуратура провела проверку после падения женщины с ребенком в колодец на улице Белорусской. Выяснилось, что канализационная сеть находится в ведении «Водоканала». После вмешательства ведомства сотрудники муниципального предприятия закрыли люк.
Как сообщили в
В ведомстве также подчеркнули, что директору МУП «Водоканал» было внесено представление с целью устранения нарушения. Сейчас крышка колодца закрыта.
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