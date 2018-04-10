Хабаровчанка с ребенком упала в канализационный люк

Источник: Комсомольская правда

Краевая прокуратура провела проверку после падения женщины с ребенком в колодец на улице Белорусской. Выяснилось, что канализационная сеть находится в ведении «Водоканала». После вмешательства ведомства сотрудники муниципального предприятия закрыли люк.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, Водоканал должен контролировать: есть ли решетки и крышки на колодцах, насколько плотно они прилегают и находятся ли вровень с дорожным покрытием. Если перепад превышает два сантиметра, нарушение должно быть устранено.

Однако муниципальным предприятием такие нормы не соблюдались. Логично, что это привело к последствиям — в колодец упала хабаровчанка и ребенок.