В хабаровском аэропорту задержали опасного гостя из Узбекистана

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО выявили в пункте пропуска аэропорта «Новый» 43-летнего мужчину. Он прибыл в Россию рейсом «Ташкент-Хабаровск», сообщает пресс-служба ведомства.

Иностранца не пропустили на территорию России и отправили по обратному маршруту. Силовики планируют закрыть ему въезд в Россию сроком на 35 лет.

Ранее агентство писало, что в апреле прошлого года в дальневосточной столице мужчину осудили за попытку присоединиться к террористам. Он работал врачом в одной из районных больниц региона и планировал уехать в Сирию.

В 2015 году медик начал интересоваться деятельностью международных террористических группировок. Просматривая запрещённые ролики, опубликованные в сети Интернет, он проникся идеями и принял решение вступить в ряды международной организации «ИГИЛ» (организация запрещена в Российской Федерации) в качестве полевого врача. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание житель Хабаровского края будет в колонии строгого режима.