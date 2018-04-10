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04:06 (мск), источник: Восток Медиа

В хабаровском аэропорту задержали опасного гостя из Узбекистана

Пограничники задержали в аэропорту гражданина Узбекистана, прибывшего авиарейсом в краевую столицу. В результате проверки сотрудники получили информацию о возможной причастности иностранного гражданина к деятельности, посягающей на безопасность России.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО выявили в пункте пропуска аэропорта «Новый» 43-летнего мужчину. Он прибыл в Россию рейсом «Ташкент-Хабаровск», сообщает пресс-служба ведомства.

Иностранца не пропустили на территорию России и отправили по обратному маршруту. Силовики планируют закрыть ему въезд в Россию сроком на 35 лет.

Ранее агентство писало, что в апреле прошлого года в дальневосточной столице мужчину осудили за попытку присоединиться к террористам. Он работал врачом в одной из районных больниц региона и планировал уехать в Сирию.

В 2015 году медик начал интересоваться деятельностью международных террористических группировок. Просматривая запрещённые ролики, опубликованные в сети Интернет, он проникся идеями и принял решение вступить в ряды международной организации «ИГИЛ» (организация запрещена в Российской Федерации) в качестве полевого врача. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание житель Хабаровского края будет в колонии строгого режима.

В июле 2016 года вступили в силу основные положения пакета антитеррористических законопроектов, ужесточившие наказание за преступления этой направленности. В настоящее время за участие в организациях, запрещённых на территории России, Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Ранее оно составляло от 5 до 10 лет. Кроме того, ужесточились санкции за публичные призывы к терроризму или его оправдание в Интернете. Также в Уголовном кодексе появилась новая статья — «Несообщение о преступлениях террористической направленности или подготовке к ним». Возраст привлечения к уголовной ответственности за террористические преступления понизился с 16 до 14 лет.

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