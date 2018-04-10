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05:02 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье похитители шоколада и алкоголя отправятся в тюрьму

Сумма ущерба составила около 16 тысяч рублей.

По делу о хищениях с витрин магазинов алкогольной продукции и шоколада в Находке осуждены четыре человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Четверо жителей Находки с июля по сентябрь 2017 года занимались кражами алкоголя и шоколада в сети магазинов «Винлаб» и «Реми».

Злоумышленники забирали с витрин шоколад и алкогольные напитки и прятали в сумки, когда за ними никто не наблюдал. После этого они скрывались с места преступления.

Общий ущерб от таких действий составил порядка 16 тысяч рублей.

Кроме этого, один из фигурантов также признан виновным в грабеже. В очередной раз, когда мужчина пытался спрятать алкоголь и собирался покинуть магазин, его попытался остановить сотрудник магазина. Несмотря на это, злоумышленник скрылся с места преступления с похищенным алкоголем.

Мужчины признаны виновными судом в совершении краж (статья 158 УК РФ), один из низ осуждён за грабёж (статья 161 УК РФ).

В зависимости от роли каждого в содеянном, суд назначил трём фигурантам, признанным виновными только в краже, от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

Их соучастнику, который помимо тайных хищений осужден за грабёж, с учётом рецидива преступлений, назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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